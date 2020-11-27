İmamoğlu'na taksi izni bile yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 6 bin yeni taksi projesi teklifinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) yeniden götüreceklerini söyledi.





6 bin yeni taksi projesi teklifinin bakanlık ve Valilik temsilcilerinin oylarıyla reddedilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil.” ifadelerini kullandı.





UKOME'DE AKP HÜKÛMETİNİN DEDİĞİ OLUYOR





İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, kararı RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi: “2019 yılında 103 bin taksi şikâyeti almışız, taksi sayının yedi katı kadar. Bunlar bize gelenler, bir de şikâyet edilmeyenler var. Taksi projesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) sayıyla ilgili bir onay almamız gerekiyor. Mart ayında seçimden sonra UKOME’nin yapısı maalesef değiştirildi."





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) kaptırınca ilk iş olarak UKOME'de sandalye sayısını artırdı.





Daha önce belediyeyi temsilen 11, kamu kurumları adına da 11 olmak üzere 22 kişiden müteşekkil UKOME'de belediyenin sandalye sayısı sabit tutulurken, diğer kurumların kontenjanı 16'ya çıkarıldı.





MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DA ONAY VERİYOR!





Belediyenin ulaşım hakkında yapacağı tüm yatırımlarda ve kararlarda UKOME'den onay almak mecburiyetinde olduğunu belirten Cihan, "Daha öncede Karayolları, Devlet Demiryolları gibi kuruluşlar varken şimdi Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı gibi temsilcilerden onay almak zorunda. Ulaşımla ilgili herhangi bir sorumluluğu ya da yapması gereken işlem olmamasına rağmen bu tür kurumlardan onay almak ve ilerlemek zorunluluğu bizi bu durumlara sokuyor." dedi.





Cihan, yolcusu olmayan 6 bin 400 minibüsün 750'sini taksiye çevirmek istediklerini, ancak UKOME'nin bu teklifi de reddedildiğini aktardı.