İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında karar: Ceza var, tutuklama yok!

BAZI SANIKLAR İÇİN HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, açıkladığı kararında yargılanan 28 sanığın tümüne ceza verdi. En düşük cezanın 6 aydan başladığını dile getiren mahkeme, sanıklara 'iyi hal' indirimi de yapıldığını kaydetti. Bazı sanıklar hakkında 'Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması' (HAGB) uygulandığını dile getiren mahkeme, görevsizlik kararının neden verilmediği başta olmak üzere birçok konunun gerekçeli kararda açıklanacağını belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde yapılan Erzurum mitinginde düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili açılan kamu davasında karar çıktı.Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılan İmamoğlu ve müşteki avukatları, savcının mütalaasına katılmadıklarını belirtti.Duruşmada emniyetin gerekli önlemi almadığına dikkat çeken avukatlar, saldırının organize olarak yapıldığına dair ciddi emareler olduğunu ifade etti. İmamoğlu'nun avukatı Mustafa Aşık, önceki duruşmada savcının 'yaşananların örgütlü olmadığı'na yönelik hazırladığı mütalaaya itiraz ettiklerini belirterek, "Mütalaanın bu haliyle kabulü mümkün değildir. Grup toplanmaya başladığında emniyet tarafından defaten dağılmaları yönünde uyarılarda bulunduğu söyleniyor. Emniyet müdürlüğü tarafından gerekli tedbirin alınmadığı ve yaralama eylemlerinin gerçekleştirenlerin tespit edilemediği belirtilmiş ancak hem polis kameralarına hem ulusal basının kameralarına ve hatta taş atanların içinde bulunanlardan bazılarının yaptığı sosyal medya paylaşımlarına yansıyan videolardan tespit edilebilirdi. Ayrıca sanıkların hepsinin ağız birliği yapmışçasına gezerken birdenbire kendilerini slogan atarken buldukları beyanları var. Bu hayatın doğal akışına aykırıdır. Mütalaaya iştirak etmemiz mümkün değildir. Hatalı değerlendirmeler ve eksik incelemeler var" dedi.İmamoğlu'nun avukatlarından Serkan Günel ise olayın demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu ifade etti. Mahkemenin görevsizlik kararı vererek davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ettiklerini belirten Günel, ancak bunun değerlendirilmediğini söyledi.Davanın savcısı mütalaasını tekrarladığını belirtirken, duruşmaya katılan sanıklar da daha önceki savunmalarını tekrarlayarak beraatlarını talep etti.Olaylara karıştığı gerekçesiyle ihraç edilen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş’in avukatı ise savcının mütalaasına katılmadığı belirterek "Müvekkilim 1 lirayı yere fırlattı. Ceza istenmesi hukuki değildir. Müvekkilimin beraatını istiyorum” savunmasını yaptı.Duvar'dan Emrullah Bayrak'ın aktardığına göre, iddianamede Barış S., Cengiz E., Şenol Ç., Abdulhakim U. ve Murat A. hakkında 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis; Ahmet K., Doğukan K., Enes Y., Emrah T., Abdullah A., Dursun P., Ferdi S., Furkan K., Muhammed Haktan S., Muhammet Emin Ö., Oğuzhan U., Osman K., Ömür K., Serhat K., Serhat M., Soner H., Vefa Ö., Yakup Emre A., Muhammed Ç., Muhammed K., Muhammed Akif K. ve Yunus Emre D. hakkında 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' ile 'silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.