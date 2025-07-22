İmamoğlu'nda AB'ye 'Schengen' talebi: Tam çözüm vize serbestisi

AB'nin aldığı kararla Türk vatandaşları için Schengen vizesinde düzenlemeye gidildi.



15 Temmuz tarihli kararda, "Yasal olarak vize kullanmış Türk vatandaşı iyi niyetli başvuru sahiplerinin sayının artmaya devam ettiği" vurgulanarak, bu grubun "ilk kez başvuranlara kıyasla daha düş göç ve güvenlik riski teşkil ettiği" belirtildi.



İmamoğlu da söz konusu düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını ancak yetersiz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"AB'nin Türk vatandaşlarına yönelik uzun süreli, çok girişli vize süreçlerini kolaylaştırma yönündeki son kararı memnuniyet verici bir adımdır. Schengen ruhuna geri dönülmesi ve etkin ve tutarlı bir şekilde uygulanması, özellikle iş insanları, sanatçılar, sporcular ve Avrupa ile düzenli olarak etkileşimde bulunan gençler olmak üzere Türk vatandaşlarının karşılaştığı bazı zorlukların giderilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu, en iyi ihtimalle kısmi bir çözümdür. Asıl çözüm, tam vize serbestisi olmaya devam etmektedir."