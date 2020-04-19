İmamoğlu'ndan 23 Nisan ile 1 Mayıs arası için çağrı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz 11 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.





Haber Global yayınına katılan İmamoğlu, hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının yeterli olmadığını belirtti.





İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:





Yeterli pandemi kurulu toplantısı yapmıyoruz. Sadece iki kez toplanabildik. Ben iki kurulda da böyle bir yol haritasının şart olduğunu dile getirdim. Ancak bu konuda bir cevap alamadık. Bu konuda ben yalnız değildim. Pandemi kurulunda tıp insanları aynı tavsiyeleri dile getirdi. Salgın büyüdükçe buna müdahale imkanımız zorlaşıyor. Sağlık kuruluşları zorlanıyor, ölü ve vaka sayıları artıyor. Sokağa çıkma yasağı, salgını kontrol altına alma imkanını sağlamış oluyor.





Hatta sokağa çıkma yasağıyla test imkanları da güçleniyor, çünkü insanlar evlerinde. Hızlı bir şekilde hemen olmalı diyoruz. Önümüzdeki hafta, 23 Nisan haftası 4 gün - 5 gün sağda solda konuşuluyor. Bize ulaşan resmi bir bilgi yok ama örneğin biz bunun hızlıca 1 Mayıs’a ulaşabileceğini ve sadece 5 gün mesaiye mal olabileceğini ve yaklaşık 11 günü elde edebileceğimizi söylüyoruz. Neden kaygı duyuluyor? Bununla ilgili bir açıklama da yok." from Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı





Yeterli pandemi kurulu toplantısı yapmıyoruz. Sadece iki kez toplanabildik. Ben iki kurulda da böyle bir yol haritasının şart olduğunu dile getirdim. Ancak bu konuda bir cevap alamadık. Bu konuda ben yalnız değildim. Pandemi kurulunda tıp insanları aynı tavsiyeleri dile getirdi. Salgın büyüdükçe buna müdahale imkanınız zorlaşıyor.





Sağlık kuruluşları zorlanıyor, ölü ve vaka sayıları artıyor. Sokağa çıkma yasağı, salgını kontrol altına alma imkanını sağlamış oluyor. Hatta sokağa çıkma yasağıyla test imkanları da güçleniyor, çünkü insanlar evlerinde. Hızlı bir şekilde hemen olmalı diyoruz. Önümüzdeki hafta, 23 Nisan haftası 4 gün - 5 gün sağda solda konuşuluyor. Bize ulaşan resmi bir bilgi yok ama örneğin biz bunun hızlıca 1 Mayıs’a ulaşabileceğini ve sadece 5 gün mesaiye mal olabileceğini ve yaklaşık 11 günü elde edebileceğimizi söylüyoruz. Neden kaygı duyuluyor? Bununla ilgili bir açıklama da yok."