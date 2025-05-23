Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan 4. dalga operasyon sonrası çarpıcı açıklamalar /23 Mayıs 2025 22:19

İmamoğlu'ndan 4. dalga operasyon sonrası çarpıcı açıklamalar

İBB'ye yönelik peş peşe düzenlenen operasyonların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB yöneticileri ve çalışanlarına seslenen Ekrem İmamoğlu, "Sizler; ülke tarihinde görülmemiş en vahşi baskılara, saldırılara, düşman hukukuna ve hiçbir dayanağı olmayan gözaltı ve tutuklamalara şahit oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB yöneticileri ve çalışanlarını tebrik etti.

Açıklamasında iktidara tepkisini de dile getiren İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"İBB’nin çok değerli yöneticileri ve emekçileri, sevgili yol arkadaşlarım, sizleri tüm kalbimle kutluyorum.

Sizler; ülkemizin tarihinde görülmemiş en vahşi baskılara, anlamsız saldırılara, düşman hukukuna ve hiçbir dayanağı olmayan gözaltı ve tutuklamalara şahit oluyorsunuz.

Bütün bu hukuksuz, ahlaka ve vicdana sığmayan uygulamalara karşı, 16 milyon insanımıza olan sorumluluklarınızı ve hizmetlerinizi en üst seviyede başarı ile yönetmenizden büyük gurur duyuyorum.

Hep birlikte 6 yıllık emekle var ettiğimiz İstanbul Modeli ile; gelirlerin daraldığı ve daraltıldığı, ekonomik krizin en üst seviyede yaşandığı, her ay acımasız bir biçimde mali kesintilerin yapıldığı, tarihte olmamış bir biçimde İBB kurumunun hırpalandığı bu ortamdaki başarınız, 16 milyon insanımıza verdiğiniz üstün hizmet her türlü takdirin üzerindedir.

Sizlere ve ailelerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun."
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