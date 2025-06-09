İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na başvuru

Halk TV canlı yayınına konuk olan İBB Başkanı Danışmanı Serkan Özcan, İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağını duyurdu.





Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yarın düzenlecek cenaze törenine katılabilmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunacak.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitiren Zeyrek için salı(yarın) günü saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.Cenaze namazından sonra 48 yaşında hayatını kaybeden Zeyrek'in naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.