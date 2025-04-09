Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan ailesinin evine baskın yapılmasına tepki: 'Taciz etmeyi bırakın' /09 Nisan 2025 16:18

İmamoğlu'ndan ailesinin evine baskın yapılmasına tepki: 'Taciz etmeyi bırakın'

23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, babasının ve eşinin yazlık evlerinde arama yapılmasına tepki gösterdi. "Aile kutsalımızı çiğniyorsunuz" diyen İmamoğlu, "Bu hukuksuzluk, bu aymazlık, tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı. Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan. Mert olun!" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmalarının ardından 19 Mart sabahı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Dün İmamoğlu'nun babasının Çanakkale'deki ve eşinin Bodrum'daki evlerine operasyon düzenlendiği ve evlerde arama yapıldığı haberleri basına yansımıştı. İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Ailemizi taciz etmeyi bırakın." diyen İmamoğlu, "Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor." ifadelerini kullandı.

'AİLE KUTSALIMIZI ÇİĞNİYORSUNUZ'

"Buradan bunu yapan akla sesleniyorum; Kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizde ve ailelerimizde bulamazsınız. Hamdolsun tertemiz, alnı ak, başı dik insanlarız biz. Millet sizin kumpaslarınızı gördü, ne mizansen yaparsanız yapın artık kimse sizin kumpaslarınıza inanmıyor." diye yazan İmamoğlu "aile kutsalımızı çiğniyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İnancımızı ve değerlerimizi de yok sayacak bir akıl tutulmasına doğru gidiyorsunuz. Bu hukuksuzluk, bu aymazlık, tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı. Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan. Mert olun!

Her fırsatta Cumhurbaşkanı’nı savunan partiye tekrar seslenmek istiyorum; Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor? Böyle bir zulmün Türk’ün örfünde, ananesinde yeri var mı? Daha ne kadar sessiz kalacaksınız bu terbiyesizliklere?

Benim babamı; çocukluğundan bu yana siyaset, cemiyet ve iş hayatında herkes, bütün Trabzon bilir. Ben MERT olmayı ondan HASAN İMAMOĞLU’ndan öğrendim. İşte bu adamın evine baskın yapıyorlar, haberiniz olsun."
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