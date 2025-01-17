İmamoğlu'ndan Akpolat’ın tutuklanmasına tepki: ‘Kurtuluş yok tek başına…’

İstanbul’da, Aziz İhsan Aktaş’ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş’ın bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Başkan Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş ile beraber 23 kişi tutuklanırken, 17 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.





İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz!” dedi.





İMAMOĞLU İLE ÖZEL, BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDE OLACAK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’nde olacağını ifade etti. Çelik, “Genel Başkanımız Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, sabah saat 08.00’de Beşiktaş Belediyesi’nde olacak, bu kumpaslara karşı mücadele yöntemlerimizi konuşacağız” şeklinde açıklamada bulundu.