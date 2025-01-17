Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Akpolat’ın tutuklanmasına tepki: ‘Kurtuluş yok tek başına…’ /17 Ocak 2025 11:23

İmamoğlu'ndan Akpolat’ın tutuklanmasına tepki: ‘Kurtuluş yok tek başına…’

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına..." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

İstanbul’da, Aziz İhsan Aktaş’ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş’ın bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Başkan Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş ile beraber 23 kişi tutuklanırken, 17 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz!” dedi.

İMAMOĞLU İLE ÖZEL, BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDE OLACAK
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’nde olacağını ifade etti. Çelik, “Genel Başkanımız Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, sabah saat 08.00’de Beşiktaş Belediyesi’nde olacak, bu kumpaslara karşı mücadele yöntemlerimizi konuşacağız” şeklinde açıklamada bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'ndan Akpolat’ın tutuklanmasına tepki: ‘Kurtuluş... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:47:37