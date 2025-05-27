Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan 'Anneleri serbest bırakın' çağrısı /27 Mayıs 2025 22:39

İmamoğlu'ndan 'Anneleri serbest bırakın' çağrısı

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz." dedi.

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İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun oğlunun doğum gününde tutuklanarak cezaevine gönderilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz.

- Onurlu, görevini layıkıyla yapan, kamuda çalışmanın bilincine sahip, devletine ve milletine bağlı pırıl pırıl insanları zorla evlerinden alıyor, uyduruk gerekçelerle tutukluyorsunuz.

- Çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan,  hakkında halihazırda adli kontrol kararı olan bir anneye bile sırf benimle çalışıyor diye işkence yapıyorsunuz. Evladının doğum gününde annesini tutukluyor, çocuğu tek başına bırakıyorsunuz.

- 5 dakikalık ifade için tekrar tekrar gözaltına alıyor, günlerce hücrede tutuyorsunuz, suç bulamayınca uyduruyorsunuz, gerekçe bulmak için uğraşmıyorsunuz bile.

- Böylesi bir gaddarlığı, böylesi bir kötülüğü ülkemiz hiçbir dönem yaşamadı.

- Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın.

- Arşı titreten bu zulmünüzün hesabını iki dünyada veremeyeceksiniz.
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