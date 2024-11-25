Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e tepki: Resmi yazıya kreş yazıp... /25 Kasım 2024 18:12

İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e tepki: Resmi yazıya kreş yazıp...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Tekin'in "Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı” açıklamasını eleştirdi. İmamoğlu, bakanlığın resmi yazısını paylaşarak Tekin'i yalanladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasını talep etmesine ilişkin başlayan tartışma ve karşılıklı açıklamalar devam ediyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuya ilişkin yaptığı "Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı” açıklamasını eleştirdi ve bu ifadenin doğru olmadığını söyledi.

İmamoğlu X hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın resmi yazısını paylaşarak şunları kaydetti:   

"Milli Eğitim Bakanı, “gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı” demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra “ben kreş demedim anaokulu dedim” demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki “mezkur hüküm” ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir."
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