Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert sözler: Savcılığa soyunuyor /18 Kasım 2024 14:57

İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert sözler: Savcılığa soyunuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu, Bakan Tunç'un savcılığa soyunduğunu ifade etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi'nin Yavuztürk Mahallesi'nde yaptığı Kent Lokantası açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, kendisine yönelik sarf ettiği "Abesle iştigal, bu arkadaş sağa sola sataşacağına İstanbul’un sorunlarıyla ilgilensin" eleştirisine yanıt veren İmamoğlu, "Düşünebiliyor musunuz, İstanbul’un işiyle ilgilensin dediği kişi saçma sapan bir dava yüzünden siyaset yasağıyla ilgili feryadını dile getiriyor. Bunu bile anlamıyor" şeklinde konuştu.

"HAKİM DİYOR Kİ BENİ CEZA VERMEM KONUSUNDA ZORLADILAR"
İmamoğlu, Bakan Tunç'u, kendisi hakkında siyaset yasağı kararı verilen davanın 'savcılığına soyunmakla' eleştirdi.

"Vatandaşı duyma duyuları kapalı bunların. Bakın burada neye savunmuş, hala bu davanın savcılığına soyunmuş. Halbuki bir bakan şunu demeli; bu ne demek istiyor?

Orada bir hakime benim avukatlarım reddi hakım demiş olabilir, bu seni niye ilgilendirir. Sonuçta demiş ama reddedilmiş.

Sonradan giden hakim feryat ediyor, onu duysana. Diyor ki beni ceza vermem konusunda zorladılar. Bunu sağır sultan bile duydu, Adalet Bakanı duymadı."

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