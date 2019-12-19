Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan sert sözler: Ne kazması bu ya! /19 Aralık 2019 12:01

İmamoğlu'ndan sert sözler: Ne kazması bu ya!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın projem" dediği Kanal İstanbul'un güzergâhında Katarlı zenginlerin gayrimenkul aldığı ortaya çıkmıştı. Erdoğan projede geri adım atılmayacağını belirtirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul ve Marmara Denizi tehlike altında. Ne bu acele ya!" diyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, "Tüm hazırlıkları bitmek üzere. Önümüzdeki yıl kazmayı vuracağız." sözlerine cevap verdi.

Ocak ayının ilk haftasında Kanal İstanbul Çalıştayı düzenleyeceklerini belirten İmamoğlu, "Projenin teknik açıklamasını dinleyecek ortam görmedim. Ben akıllı her projeyi savunabilecek karaktere sahibim." dedi. 

İmamoğlu, "Bu ya kanal ya İstanbul ikileminden çok önemli bir iştir. İstanbullunun, hiç bilgi sahibi olmayanların önüne bunu tek tek anlatacağız. Bekleyin ocak ayının ilk haftası çalıştay yapacağız." dedi. 

İMAMOĞLU: NE KAZMASI BU YA!

İmamoğlu, Bakan Turhan'a seslenerek, "Ne bu acele ya! 'Kazmayı vuracağız'. Ne kazması bu ya. Kanal İstanbul bu. Basit bir iş değil, oraya kazma vurulmaz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar Karadeniz ile Marmara Denizi arasında İstanbul Boğazı'na paralel bir kanal açılmasının Marmara daha az tuzluluk oranına sahip Marmara Denizi'nin sonunu getireceğini belirtiyor.

İstanbul halkının projeye dair bilgisi olmadığının altını çizen İmamoğlu, "Hangi devlet yetkilisi çıkıp size Kanal İstanbul projesini anlattı?" sorusunu yöneltti. 

"Bu bir rant projesidir." diyen İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan 56 sayfalık raporu belirterek, "Marmara Deniz tehlikede, canlılar tehlikede." değerlendirmesinde bulundu.
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