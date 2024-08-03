Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan 'borç' tepkisi: Siz önce batırdığınız SGK'yı düze çıkarın /03 Ağustos 2024 11:20

İmamoğlu'ndan 'borç' tepkisi: Siz önce batırdığınız SGK'yı düze çıkarın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yapıyor.

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İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Unvanında profesör titri olan bakan Vedat Işıkhan, "CHP belediyeciliği çöp çamur belediyeciliğiydi, şimdi buna bir de borçlar eklendi" dedi. Bakıyorsunuz hepsi aynı ağızdan, aynı kelimelerle konuşuyorlar. Bu aslında ne kadar basiretsiz bir tavırla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bunlar kendi birikimlerini gösteriyor. Kendilerini böyle perperişan etmelerini de üzüntüyle karşılıyorum. "Haliç kokuyor" gibi yalanlara vatandaşımız itibar etmiyor. Yanıt vermek için sabırla bekledik, 31 Mart'ta Osmanlı tokadını gördüler.

Yasal olarak mecbur oldukları halde SGK'ya borcu olan şirketleri açıklamıyorlar. Hangi şirketlerin borcunu vatandaştan saklıyorsunuz? Hangi ayrıcalıkları nedeniyle bunu yapıyorsunuz? Kamu kuruluşları açıklayıp onları açıklamamanızın nedeni ne? Kimden korkuyorsunuz? Yılda iki kez açıklama mecburiyetinde olmanıza rağmen yapmıyorsunuz.

SGK 2023'te 885 milyar açık verdi. Vatandaşın vergilerinden aktardılar. CHP'li belediyelerin üstüne gitmek için söyledikleri paranın 10 katı bakın. CHP'li belediyeleri borç belediyesi diye suçlayan bakan beyin karnesi sefil durumdadır. Siz önce kötü yönetimle batırdığınız SGK'yı düze çıkarın."
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