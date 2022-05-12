İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması

Devam eden davalarla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu içim açıklanan hapis cezası kararının ardından bir değerlendirme de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.





Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan İmamoğlu, "CHP İl Başkanımız @Canan_Kaftanci İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.





İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı:









