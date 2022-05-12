Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması /12 Mayıs 2022 19:08

İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili devam eden davalardan çıkan kararda hapis cezalarının onandığı açıklaması sonrasında konuyla ilgili bir değerlendirme de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

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Devam eden davalarla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu içim açıklanan hapis cezası kararının ardından bir değerlendirme de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan İmamoğlu, "CHP İl Başkanımız  @Canan_Kaftanci  İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır.  Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı:


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