İmamoğlu'ndan cezaevinden ilk fotoğraf

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.





Fotoğrafta İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu yer aldı. Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun da olduğu görüldü.









Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 23 Mart'tan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu, ailesi ile açık görüşte çektirdiği toplu fotoğrafı paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" notunu düştü.