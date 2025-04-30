Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan cezaevinden ilk fotoğraf /30 Nisan 2025 23:14

İmamoğlu'ndan cezaevinden ilk fotoğraf

23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinde çekilen fotoğrafını paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" notunu düştü.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

GÜNLER SONRA İLK FOTOĞRAF

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 23 Mart'tan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu, ailesi ile açık görüşte çektirdiği toplu fotoğrafı paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" notunu düştü.

Fotoğrafta İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu yer aldı. Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun da olduğu görüldü.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'ndan cezaevinden ilk fotoğraf Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:57:05