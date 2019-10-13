Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan çok konuşulacak bir tayin daha /13 Ekim 2019 00:21

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak bir tayin daha

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Elazığ belediye başkan adayı olmuş bir isim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) daire başkanı oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilginç bir atamaya imza attı. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bünyesinde Atık Su ve İnşaat Daire Başkanlığı görevine Mahmut Kahraman tayin edildi.

Kahraman bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Elazığ belediye başkan aday adayı olmuştu.

İSBAK'IN BAŞINA GETİRİLEN İSİM DE AKP TROLÜ ÇIKMIŞTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde 710 bin oy farkı ile sandıktan yine 1'inci çıkan İmamoğlu mazbatasını alır almaz birlikte çalışacağı isimileri de tayin etmeye başlamıştı.

İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilişim ve Akıllı Kent AŞ'nin (İSBAK) başına Bahaddin Yetkin'i atamıştı. 

Ancak Yetkin'in daha önce sosyal medyada İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda siyasetçiye hakaretamiz ifadeler kullandığı ortaya çıkmış, halkın tepkisi üzerine Yetkin görevinden istifa etmişti.

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