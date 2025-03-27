İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı olarak ilk mesaj

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'UZUN, ZORLU, ENGELLERLE DOLU BİR YOLCULUK'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabah saatlerinde 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alındı. 23 Mart'ta mahkemeye sevk edilen İmamoğlu 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde protesto eylemleri başladı.İmamoğlu tutuklanmadan önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurmayı planladığı ön seçim sandıkları, tutuklama kararına rağmen kuruldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'lilerle birlikte tüm vatandaşları ön seçime çağırdı. CHP'li üyelerin oylarının yanı sıra ön seçimde dayanışma sandığı da kuruldu. Vatandaşlar İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için oy verebilmek adına uzun kuyruklar oluşturdu.Bu sandıklardan Ekrem İmamoğlu'na toplamda 15 milyon 497 bin 957 oy çıktı. Bugün ise CHP PM toplandı ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını onaylayarak resmileştirdi. CHP'nin bugün itibarıyla resmi cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu'ndan da ilk paylaşım gecikmedi.İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı. Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var."