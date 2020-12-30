Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması /30 Aralık 2020 00:28

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın sorularını cevaplandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da açıklamalarda bulundu.

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Yerel seçimlerdeki başarısının ardından Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibi olarak görülen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili parti kararına dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan İmamoğlu, Olay Tv’nin kendisine ait olduğuna dair iddiaları da yalanladı.

Yenilenen İstanbul Seçimi zaferinin ardından yapılan anket çalışmalarında, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en yakın rakibi olarak görülen İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de konuştu.

‘BEN İSTİYORUM’ DİYE BİRŞEY OLMAZ

Adaylığı konusunda parti kararının önemine dikkat çeken İmamoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi “Cumhurbaşkanlığı makamına hazırlanma diye bir şey olabilir mi? Benim tek gündemim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul kenti. Siyasi geçmişime bakalım: Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olmam istendiğinde ön seçim istedim, kazanınca oldum. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecimi biliyorsunuz. Bu konuda ‘ben istiyorum’ diye bir şey olamaz.”

23 Haziran İstanbul Seçimi zaferinin ardından tanılılırlığı en yüksek siyasilerden biri haline gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o tarihten itibaren yapılan anketlerde Erdoğan’ın en güçlü rakibi olarak görülüyor.
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