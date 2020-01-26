İmamoğlu'ndan deprem açıklaması

“Bölgeye böyle bir sebeple gelmeyi istemezdik” diyen İmamoğlu, Fatih Maçoğlu’na “Yanınızdayız” mesajı verdi. İmamoğlu, “İstanbul, bütün Türkiye’ye el uzatmak mecburiyetinde olan bir şehirdir; doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi fark etmez. Her yörede bir izi olmalı. O sorumlulukla da belediye hizmetlerini yapıyoruz. Biz, bir lütuf değil, tam aksine sorumluluğumuzu yerine getirme çabası içerisindeyiz. İnşallah güzel iş birliklerimiz olur” dedi.







İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, dünü, Malatya ve Elazığ’da geçirmiş, deprem felaketi yaşayan vatandaşların acılarına ortak olmuştu. İmamoğlu çifti, bugünü de deprem bölgesinin yanı başındaki Tunceli’ye ayırdı.





GÜLİSTAN DOKU’NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ





İmamoğlu, Tunceli’deki ilk ziyaretini 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Gülistan Doku’nun ailesine yaptı. İmamoğlu’na bu ziyarette, CHP Tunceli milletvekili Polat Şaroğlu da eşlik etti. İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, endişeli bekleyişlerini sürdüren aileye üzüntülerini bildirdi. Doku’nun annesi Bedriye Doku ve İmamoğlu çifti, birbirleriyle zaman zaman Kürtçe tercüman aracılığıyla anlaştı. İmamoğlu, İstanbul’dan gelen bir ekibin de arama çalışmalarına katıldığını belirtirken, anne Bedriye Doku , “Ben bir anneyim. Bize yardım edin. 22 gündür biz burada her gün ölüyoruz. Sizin elinizden ne geliyorsa yardım edin” sözleriyle acısını belli etti. İmamoğlu, gözü yaşlı anneye, “Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Takip de ediyoruz” yanıtını verdi. Dilek İmamoğlu da acılı anneye sarılarak desteğini gösterdi. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.





MAÇOĞLU: “DEPREM KONUSUNDA EĞİTİMSİZLİK GÖRÜYORUZ”





İmamoğlu, daha sonra Tunceli Belediyesi’ni ziyaret etti. İmamoğlu ve eşini makam odasında ağırlayan Maçoğlu, şunları söyledi:





“Başkan’ın bugünkü ziyareti bizi onurlandırdı. İBB’yle diyalog içerisindeyiz. Birçok belediyeyle diyaloglarımız sürüyor. Bu anlamıyla önümüzdeki dönem bir daha bu şehre geldiğinizde daha kapsamlı bir programla bir araya geleceğiz. Bizim de deprem sürecinde Elazığ’da, Malatya Pötürge’de birkaç mühendis arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Ülkemiz, fay hatlarının çok yoğun olduğu bir ülke. Bu anlamıyla geçmişteki yapılaşmadan tutun, birçok alanda sorunlar yaşanıyor. Biz de fay hattı olan bir şehiriz. Ona uygun bir halk eğitim çalışması olması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa bugünden, geçmişte yapılan yapılara müdahale etme imkanımız yok. Onları yıkıp, geçemezsiniz. Her gittiğimiz yerde eğitimsizliği görüyoruz. Deprem anındaki kaçışmalar gibi durumlar daha çok ölümlere neden olduğu ortaya çıkmıştır. Bu eğitimler üzerine biraz kafa yoracağımızı düşünüyorum.”





İMAMOĞLU: “BÖLGEYE BÖYLE BİR SEBEPLE GELMEK İSTEMEZDİK”





“Bölgeye böyle bir sebeple gelmeyi istemezdik” diyen İmamoğlu, “Ama ne yazık ki bir deprem ve kayıplarımız var. Öncelikle başımız sağ olsun hepimizin. Depremle yaşayan bir ülkeyiz. Bütün coğrafyaları kapsıyor ama açıkçası bu konuda başarılı da değiliz. Çünkü, tedbiri alabilmiş bir ülke olamadık. Bunun içinde belediyelerin de suçu var, yönetimlerin, hükümetlerin de kusuru var. İnşallah bundan sonra, daha hızlıca tedbir alan ve önceliği bu konu olan bir ülke olmayı başarırız. Bu vesileyle geldik. İstanbul’dan yüksek sayıda ekiplerimiz vardı. Onları gezdik, dolaştık. Sonra milletvekilimizle bu bölgeye bir ziyaret yapalım diye planladık. Gelirken Tunceli’ye uğramak, sizi ziyaret etmek istedik” diye konuştu.