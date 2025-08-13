Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan dikkat çeken adaylık çıkışı: 'Ben engellenirsem...' /13 Ağustos 2025 11:06

İmamoğlu'ndan dikkat çeken adaylık çıkışı: 'Ben engellenirsem...'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığının resmi olarak engellenmesi durumunda demokratik muhalefetin birleşmesi gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığının engellenmesi halinde alternatif bir ismi desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

"ADAYLIĞIM ENGELLENİRSE..."
Bloomberg’e danışmanları aracılığıyla yazılı açıklama yapan İmamoğlu, “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü yüksek sesle savunan bazı ülkelerin Türkiye’deki gerçekler karşısında sessiz kaldığını eleştirerek, “Bu pragmatizm değil, miyopluktur… ve tehlikelidir” dedi.

"ALTERNATİF EN DOĞRU ADAY BELİRLENİR"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise t24’e verdiği röportajda, İmamoğlu’nun resmi olarak aday başvurusu yapana kadar partinin adayı olduğunu vurguladı. Özel, “15,5 milyon kişi oy verdi. Ömrü boyunca CHP’nin kapısından geçmemiş kişiler de dayanışma içinde Ekrem İmamoğlu’na oy verdi. Hukuki ve siyasi şartları zorlayacağız. Aday olamadığı bir durumda ise alternatif en doğru aday belirlenir” açıklamasını yapmıştı.
