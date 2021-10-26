İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'taksi' paylaşımı

28 Ekim'de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), daha önce de sunduğu ve 9 kez reddedilen İstanbul'a 5 bin taksi talebinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.





Toplantı öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu.





İMAMOĞLU: ISRAR EDİYORUZ





"Taksi için değişim saati geldi” etiketiyle paylaşım yapan İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





UKOME toplantısında 10. kez yeni ve kaliteli taksi sistemi önerimizi getireceğiz. Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz.



