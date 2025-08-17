Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan diploma davasında yargı kararına karşı yeni hamle /17 Ağustos 2025 17:28

İmamoğlu'ndan diploma davasında yargı kararına karşı yeni hamle

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin olarak yaptığı yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesine itiraz etti.

SHABER3.COM

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve Cumhuriyet Hak Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ün haberine göre İmamoğlu, avukatları aracılığıyla diploma iptaline yapılan itirazı reddeden mahkeme kararına itirazda bulundu. 

''HUKUKA AÇIKÇA AYKIRI''
Verilen itiraz dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı: 

“Davayı görmekle yetkili ve görevli olan mahkemenin asıl heyeti tarafından yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması gerekirken, her nedense önce heyetin değiştirilmesi, yeni heyet atanması ve bunun da üzerine "nöbetçi başkan ve nöbetçi üyeler" görevlendirilmek suretiyle yürütmenin durdurulması istemimizin hiçbir gerekçe içermeyen, yasa hükmünün tekrarından ibaret bir cümle ile reddedilmesi hukuka açıkça aykırıdır, doğal hakim ilkesini ve müvekkilimizin hak arama özgürlüğü ile gerekçeli karar hakkını ihlal etmektedir.” 

İtiraz dilekçesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne verilirken, nöbetçi heyetin verdiği ret kararının kaldırılması ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talep edildi.
