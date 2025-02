CHP'DE 'ÖN SEÇİM' SÜRECİ

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ'ı Ankara Çankaya'daki evinde ziyaret etti.90 yaşındaki Özdağ'ı ziyaret için gelen Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı.İki başkan ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Özdağ'ın tahliye edilmesi gerektiğini düşündüklerini kaydeden Yavaş, "Bunların iktidara da zarar verdiği kanaatindeyiz. Ümit Özdağ’ın bir an evvel tahliye edilmesi ve partisinin başına geçmesini diliyoruz" dedi.Ekrem İmamoğlu ise hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bile bulamaz" dedi.İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:"*Ac¸ıkc¸ası, bu yalanı, bu iftirayı defalarca yazan, c¸izen ve bunu gu¨ndeme tas¸ıyan insanlarla ilgili en u¨st seviyede dava su¨recini bas¸latacagˆımı buradan ifade etmek isterim.*Ve bu yalanı, bu iftirayı yazan insanların da davet edilmelerine ragˆmen farklı bahanelerle bugu¨n bu su¨reci dinlememelerini tamamen kasıtlı ve uydurma buluyorum. Ki biliyorsunuz, o¨nce evrakta sahtecilikten bas¸ladılar, sonra “diploması yok” dediler, ardından bas¸ka bas¸ka hususlar ve farklı gerekc¸elerle uydurma is¸ler…*O kadar enteresan ki! 35 sene o¨nce, 19 yas¸ında birinin bir u¨niversiteden bas¸ka bir u¨niversiteye gec¸is¸i… Ki bu, tek bas¸ına bir kis¸inin degˆil, o gu¨nu¨n yo¨netmeligˆi, genelgesi u¨zerinden binlerce insanın gec¸is¸ yaptıgˆı bir do¨nemdi. Ama bir kis¸inin diploması u¨zerinden siyasi menfaat elde etme c¸abası ic¸indeler.*S¸imdi bu c¸aba… Bana “ifade ver, gel buraya” diyorlar. Hem de ne ic¸in? C¸ete sorus¸turmaları yapan mahkemenin o¨rgu¨tlu¨ suc¸ alanına davet edilmemin utanc¸ verici su¨recini yas¸ıyoruz.*Peki, bunun muhatabı kimdir? O savcı mıdır? Degˆil. O gazeteciler midir? Degˆil. Bu, bugu¨nu¨n iktidarının, az o¨nce so¨yledigˆimiz gibi, demokrasiyi ve hukukun u¨stu¨nlu¨gˆu¨nu¨ kirleten, lekeleyen tutum ve tavırlarının bir bas¸ka parc¸asıdır.*U¨niversiteden de c¸ok arkadas¸ım var. Ben u¨niversitedeki arkadas¸larımı c¸agˆırsam, miting yaparım. Ama adamın birisi, tavla oynayacak arkadas¸ bile bulamaz. Tavla da biliyor mu, bilmem! C¸u¨nku¨ u¨niversite okuyanlar, o¨yle ya da bo¨yle, ucundan da olsa tavla bilir."İki başkan CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak 'ön seçim'e ilişkin açıklamada bulundu.Bölünmüşlük ic¸erisinde olmadıklarını kaydeden Yavaş, üçlü görüşmeden sonra ilk defa bir araya gelmelerine ilişkin "I·lk defa bir araya geliyoruz ama go¨ru¨s¸memize engel degˆil. I·lle yan yana gelmemiz gerekmiyor" dedi.'Ön seçim' sürecini anımsatan Yavaş, İmamoğlu'na başarılar dileyerek "Ben katılmayacagˆımı so¨ylemis¸tim. Bundan sonra su¨reci beraber go¨tu¨recegˆiz. Ama daha o¨nce de so¨yledigˆim gibi asla ve asla partide bo¨lu¨nmu¨s¸lu¨k, ayrılık veya bu tu¨r fitnelere hic¸bir zaman meydan vermeyecegˆiz. I·ns¸allah gu¨zel gu¨nler hepimizi bekliyor" ifadelerini kullandı.İmamoğlu ise bir arada olduklarını kaydederek "Defalarca Ankara'ya geldigˆimde de zaten bas¸kanımızı ziyaret ettim. O da I·stanbul’da geldigˆinde arıyor, go¨ru¨s¸u¨yoruz" dedi.İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"*Bizim bu kadar aslında demokrat bir ortamda siyaset yaptıgˆımızın bir go¨stergesi, fikir ayrılıgˆı olması kadar dogˆal bir s¸ey olamaz. Ama sonuc¸ta bir partinin mensuplarıyız ve o partinin aldıgˆı kararlar su¨rece dair yol haritamızı c¸izer.*Bundan sonra da is¸ birligˆi ve yol birligˆi ic¸erisinde, Allah’ın izniyle bizim memlekete dair bir davamız var. Hep beraber o dava u¨zerine yogˆunlas¸ıyoruz. Bu memleketin iyi olması ic¸in elimizden gelen her s¸eyi yapacagˆız.*Hic¸ kimsenin, bas¸ta Mansur Bas¸kanımızın, bu¨tu¨n fertlerimizin, genel bas¸kanımızın, hic¸ kimsenin bir bireysel menfaat u¨zerine degˆil, bireysel makam merkezi u¨zerine degˆil, millet menfaati ve u¨lkemizin gelecegˆi u¨zerinden adımlar atıyoruz.*Bu bagˆlamda bir o¨n sec¸im su¨reci bas¸ladı. O¨nemsiyoruz bunu. I·ns¸allah gu¨zel bir su¨rec¸ yas¸arız. Sonrasında da her adımı, her su¨reci, her du¨s¸u¨nceyi, her ne diyelim faaliyeti de birlikte konus¸arak, birlikte yu¨ru¨terek takip ediyor ve yu¨ru¨tecegˆiz."