İmamoğlu'ndan dört isme kritik görev

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteciler Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt, Ulaş Yılmaz ve Süleyman Sarılar'ı belediyenin medya ve iletişim faaliyetleri için görevlendirdi.





İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre dört gazeteci şu görevlere getirildi:







(Soldan sağa) Zilan Karakurt, Ulaş Yılmaz, Şükrü Küçükşahin ve Süleyman Sarılar



Şükrü Küçükşahin: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) medya ilişkileri koordinatörü ve yazılı yayınlar sorumlusu







Zilan Karakurt: İBB görsel yayınlar sorumlusu





Ulaş Yılmaz: İBB dijital iletişim (sosyal medya) sorumlusu





Süleyman Sarılar: İştirak şirketlerinden sorumlu basın danışmanı







