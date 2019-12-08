Samanyolu Haber /Medya / İmamoğlu'ndan dört isme kritik görev /08 Aralık 2019 17:46

İmamoğlu'ndan dört isme kritik görev

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönemi için medya ve iletişim ekibini gazetecilerle güçlendirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteciler Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt, Ulaş Yılmaz ve Süleyman Sarılar'ı belediyenin medya ve iletişim faaliyetleri için görevlendirdi.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre dört gazeteci şu görevlere getirildi:

(Soldan sağa) Zilan Karakurt, Ulaş Yılmaz, Şükrü Küçükşahin ve Süleyman Sarılar


Şükrü Küçükşahin: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) medya ilişkileri koordinatörü ve yazılı yayınlar sorumlusu

Zilan Karakurt: İBB görsel yayınlar sorumlusu

Ulaş Yılmaz: İBB dijital iletişim (sosyal medya) sorumlusu

Süleyman Sarılar: İştirak şirketlerinden sorumlu basın danışmanı


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