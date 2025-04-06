Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: 'Asıl savcıya sesleniyorum, korkma gel yarışalım' /06 Nisan 2025 21:06

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: 'Asıl savcıya sesleniyorum, korkma gel yarışalım'

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine açılan davaları tek tek sıraladı. İmamoğlu 'asıl savcıya sesleniyorum' diyerek Erdoğan'a bir çağrıda bulundu.

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Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine açılan davaları tek tek sıraladı. İmamoğlu 'asıl savcıya sesleniyorum' diyerek Erdoğan'a bir çağrıda bulundu.

İmamoğlu şunları yazdı: 

"Aziz Milletim;

Aşağıda sıralanmış olan davalar kendi koltuk hırsı için; rakibini devre dışı bırakmak, siyasi yasak getirmek ve millet iradesini gasp etmek için bir avuç hakkaniyetsiz insan tarafından uydurulmuş davalardır:

Ordu Havalimanı VIP davası,

Seçim iptal etme davası,

Büyükçekmece davası,

"Ahmak" davası,

"İBB'de 550 terörist var" davası,

Başsavcıya hakaret davası,

Hakkımda usulsüz rapor yazmış bilirkişiye suç duyurusunda bulunmama rağmen benim aleyhime açılan "bilirkişi" davası,

Diploma iptali,

Boş iddialar, yalan ifadeler ve gizli tanık marifetiyle oluşturulmuş yolsuzluk davası,

Uydurma bağlantı iddiaları ile  oluşturulmuş terör davası ve kayyum girişimi,

Ve daha nice mesnetsiz soruşturmalar...

Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum; 

Seni mertçe yarışa çağırıyorum. 

Korkma gel yarışalım. 

Sandıkta bu aziz millet kararını versin.

Millet cesaretli ve mert olanı sever.

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