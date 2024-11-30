İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap: 'Halktan uzak kalınca böyle oluyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu burada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelere ilişkin sözlerine cevap verdi.



CHP’li tüm belediye başkanlarının ekonomik depresyonla mücadele eden yurttaşları sağlıklı tutmaya gayret ettiğini belirten İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının bir emekliye, bir öğrenciye ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm” dedi.



BirGün'ün aktardığına göre, İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik eleştirel sözleriyle ilgili, “Halktan uzak kalınca böyle oluyor” değerlendirmesini de yaptı.