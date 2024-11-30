Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap: 'Halktan uzak kalınca böyle oluyor' /30 Kasım 2024 13:45

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap: 'Halktan uzak kalınca böyle oluyor'

İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelere yönelik sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Halktan uzak kalınca böyle oluyor" diye yanıt verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu burada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelere ilişkin sözlerine cevap verdi.

CHP’li tüm belediye başkanlarının ekonomik depresyonla mücadele eden yurttaşları sağlıklı tutmaya gayret ettiğini belirten İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının bir emekliye, bir öğrenciye ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm” dedi.

BirGün'ün aktardığına göre, İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik eleştirel sözleriyle ilgili, “Halktan uzak kalınca böyle oluyor” değerlendirmesini de yaptı.
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