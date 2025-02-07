İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Gazze' göndermesi: ABD Başkanı'na tek kelime etmediniz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den tehcir etme talebini hatırlatan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş" dedi.



İmamoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, “Gazze, ABD toprağı olacak” diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz."



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Erdoğan konuşmasının bir kısmında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı.



İstanbul'da yapılan konutlar üzerinden konuşan Erdoğan, "Gelirken bilboardlarda bir şeyler gördüm İstanbul'u konutlarla donatmışlar, bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar! Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi, sen bunları delillendir ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor?" demişti.



Erdoğan, İmamoğlu'na ismiyle de hitap ederek "Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem" diye konuşmuştu.