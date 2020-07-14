İmamoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme

Kanal İstanbul projesine dair iki itiraz dilekçesi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Buradaki arazi hareketlerinin kimlerin üstüne olduğu belli. Yani bu kadar aşikâr, ekonomik, sosyal, milli duygular üzerinden, şehircilik üzerinden, içi ihanet dolu bir proje. Allah, İstanbul’u akla ve bilime inanmayanların şerrinden korusun.” ifadelerini kullandı.





İmamoğlu, “İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine” ve “İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. 2. ve 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına” itiraz dilekçelerini verdi.





Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da İmamoğlu’na eşlik etti.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti Karadeniz ile Marmara Denizi arasında 45 kilometre uzunluğunda 150 metre genişliğinde İstanbul Boğazı'na paralel bir kanal açacak.





"İSTANBUL'A ÇOK BÜYÜK İHANETİN BİR PARÇASI"





Bilimsel veriler ışığında Kanal İstanbul’un şehir için en büyük tehditlerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Kanal İstanbul ile ilgili işlemleri topar bu seviye getirip, planlarını ilana asmak, İstanbul’a çok büyük bir ihanetin parçasıdır. Bundan sonra hukuksal süreçleri de takip edeceğiz. Bu kişisel başvurum, kurumsal başvurularımız da olacak.” diye konuştu.







"BUNLAR NE KADAR ZEKİ İNSANLARMIŞ!"





İmamoğlu, şunları söyledi: “İşin daha kötüsü burada ‘Şu ülkeden, bu ülkeden’ birileri zengin olsun diye de planlama yapılıyor. Bu kadar da aleni yapılıyor. Bunlar ne kadar zeki insanlarmış ki 6-7 sene önce, 8 sene önce tarım alanlarından yerler almışlar. Şimdi o yerler iş merkezi, konut, turizm alanı olacak."