Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul çağrısı: Cesaretin varsa koy sandığı /30 Nisan 2025 21:18

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul çağrısı: Cesaretin varsa koy sandığı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul" diyen ve Erdoğan’a çağrı yapan İmamoğlu, "Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun" ifadelerini kullandı.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili açıklama yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum" sözleriyle çağrıda bulunan İmamoğlu, "Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin" dedi.

İmamoğlu, "Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul.

İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin.

Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum.

Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin.

Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin.

Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar."
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