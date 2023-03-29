İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

ERDOĞAN'A YANIT VERDİ





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de İSKİ içme suyu yatırımları, Anadolu Yakası Dereleri ıslahı ve bakım onarım projesi, İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Malzemeleri Lojistik Merkezi'nin açılış törenine katıldı.Toplu hizmet açılışı törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim mesajı verdi ve “Yönetimde başarının aslında formülü kolay; ‘her şeyi ben bilirim’ diyen kimse olmayacak. 14 Mayıs'tan sonra biz bunu yapacağız. Bu memleketin bereket için insanı var, toprağı var, bilgisi var. Sadece bundan faydalanmayı bilmeyen ‘ben bilirim diyen’ bir yöneticisi var. Onu da hep beraber evine yollayacağız” dedi.Birlikte toplantı gerçekleştirdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan selam getirdiğini belirten İmamoğlu, "Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bizler hem kentlerimizde yapılmayan işleri daha güçlü yapmaya hem de memleketimizin her noktasına çalışkanlığı, üretimi, iyi iş yapmayı, hesap verebilirliği örnek olarak yaşatmanın, göstermenin sorumluluğunu üstlendik. Sadece Haziran 2023 ve Nisan 2024 arasında bile 10 ayda göreceksiniz; İstanbul'da yapılmayan, engellenen, elimizden alınan, millete ait olan yerlerin kapkaççı gibi elimizden alındığı ortamları sona erdirecek; İstanbul'da imzalanmayan kredilerle, alınamayan otobüsler, imzalanmayan kredilerle ya da onaylanmayan proje onaylarıyla başlanamayan metroları nasıl hızla başlatacağımızı 16 milyon İstanbulluya göstereceğiz" şeklinde konuştu.İmamoğlu şunları söyledi:14 Mayıs'tan sonra devleti bilen, vicdan sahibi, adaletli, herkese saygıyla yaklaşan bir ekip göreve geliyor. Çünkü işte az önce saydığım bütün nitelikleri taşıyan insanlar bir arada. Bu niteliklerle, bu kimlikle, devletimizin, İnşallah 13. Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep beraber seçeceğiz. Altı siyasi parti ve tabi ki farklı siyasi partilerin de demokrasi beklentisini, özgürlük ve üreten bir Türkiye beklentisi ve gençlerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye var olması için en güçlü şekilde çalışacağız.Bugün burada birçok önemli projenin açılışını yapmanın gururunu yaşıyorum. Asya yakasının tam 13 derede ve büyük kısmının yine bu bölgeyi ilgilendirdiği kollarında 6 bin 200 metre uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleştirdik. Asya yakasında muhtelif yaklaşık 500 bin metre uzunluğunda dere temizliği yaptık ve bu derelerdeki bakım ve onarım işlerini tamamladık. Böylece dere güzergahları boyunca yaşanacak su baskınlarının önüne geçtik ve derelere atık su karışmasını önledik. Daha önce bu dereler üzerinden Marmara Denizi'ne, Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na akan atık suların arıtma tesislerine ulaşmasını sağladık. Bugün ayrıca Ümraniye ilçesi içme suyu yatırımlarının da açılışını gerçekleştiriyoruz. İçme suyu depolama alanının kapasitesini arttırdık. Basınç sorunu nedeniyle yaşanan su kesintilerine kalıcı bir çözüm getirdik. Bu bölgede yaşayan tam 726 bin hemşehrimizin kesintilerden kurtulup suya kavuşmalarını eksiksiz kavuşmalarını sağladık. Asya Yakası İçme Suyu Malzemeleri Lojistik Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Bu merkezde İSKİ'nin Asya yakasında içme suyu operasyonları çok daha verimli işletilir hale gelecek. Bu vesileyle aslında burası deprem döneminde de İSKİ'nin bütün hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi için önemli bir merkez olacak. Bugün aynı zamanda Ümraniye Atatürk Mahallesi yani tam da burada Alemdağ Caddesi üzerindeyiz. Buranın düzenlemesini başlatıyoruz."İmamoğlu ayrıca, Şile’de Çöp suyu arıtma tesisinin temelinin atıldığı törende de konuştu.İmamoğlu CHP'li belediyeleri hedef alan ve “Nerede bu belediyeler” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. İmamoğlu İBB’nin yüzlerce görevlisinin deprem bölgelerinde çalıştığını söyledi.İmamoğlu şunları söyledi:"Bir insanın gönül gözü bu kadar kapalı bu kadar iftirayla dili olan bir tarzı memleketimize hiç kimse yaşatmadı. Binlerce insanımız, binlerce çalışanımız bugüne kadar sadece Hatay’da İBB adına görev aldı. Bini aşan iş makinamız orada görev yaptı, yapmaya devam ediyor. Bu bir lütuf değil olmak zorundayız. Şaşıyorum bunu söyleyen ülkemizin Cumhurbaşkanı."