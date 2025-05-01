Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'telef' cevabı: Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın! /01 Mayıs 2025 18:32

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'telef' cevabı: Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telef sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, Erdoğan'a "Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!" diye seslendi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısındaki "Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek?" sözlerine ilişkin olarak, "Ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını “telef” etmekle tehdit etmişsin. Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun." dedi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanının “telef oldunuz”, “telef olacaksınız” sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir. Erdoğan rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini, daha da deneyeceğini itiraf etmiştir. Seçimi iptal ederek, milli iradeyi yok sayarak, emrine aldığı yargı marifetiyle rakibini hapse atıp 35 yıllık diplomasını iptal ederek, aile fertlerini hapse atarak bizi durduramayacağını gören bu akla şu soruyu sorun: Bilmediğimiz başka hangi yöntemlerin var? Daha ne yapacaksın? Henüz “heybenden” çıkarmadığın başka ne kaldı?" ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

Telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir, Telef olan demokrasi ve hukuktur.Telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memuru, çiftçinin, gencin hayatıdır. Telef olan “milletin hizmetkarı” diye yola çıkarıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır. Telef olan her musibete rağmen yıllarca Erdoğan’ı sırtlamış Ak Partili seçmenin umutlarıdır. Bu kötücül aklın yakıp yıkmadığı, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, “telef etmediği” ne kaldı? Allah’ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız, ne de kimseyi telef edeceğiz. Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız.
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