İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın memleketinde gövde gösterisi: 'Çıldırıyorlar'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramda Karadeniz mitingleriyle dikkatleri üzerine çekti. Önce memleketi Trabzon’a gitti. İmamoğlu, Trabzon ve yakın çevresine yönelik ziyaretlerde bulundu. Ziyaret gece saatlerine kadar sürdü.



İmamoğlu daha sonra İyidere ve Derepazarı’nda başlattığı Rize turunu Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde Rizelilerle buluşarak noktaladı. Rize ziyareti için CHP ve İYİ Parti il başkanlarına 2 yıl önce söz verdiğini aktaran İmamoğlu, “Onun için buradayım. Ama iyi ki gelmişim. İstanbul'a zımba gibi dönüyorum” dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize Merkez’deki halkla buluşmanın ardından Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi.





ÇAYELİ: “MİLLETİN SÖZÜYLE İSTANBUL'U YÖNETTİĞİMİZ İÇİN ÇILDIRIYORLAR”

“İstanbul’da 3 yıldır her konuda vatandaşa açık davranan bir yönetimiz” diyen İmamoğlu, “Vatandaşını dinleyen ve onlarla çözüm üreten bir anlayışı yürütüyoruz. Ve İstanbul'da herkes mutlu. İstanbul'da yüzde 60’ın üzerinde memnuniyet var. Biz, her hafta kendimizi ölçtürüyoruz. İstanbul'da halkın memnuniyeti yüksek. Kötü söz söyleyenler, bize vız gelir tırıs gider. Kötü söz sahibine ait. Hiçbirini dinlemiyorum, işime bakıyorum. Tek dertleri ne biliyor musunuz? İstanbul'da kendi mülklerini sanki ellerinden birisi aldı. İstanbul 16 milyon vatandaşımızın malıdır, mülkündür; hatta bütün Türkiye Cumhuriyeti’nin… Milletin malına sahip çıktığımız için ve milletin sözüyle İstanbul'u yönettiğimiz için çıldırıyorlar. Ama hatırlarsanız seçim döneminde, 3 ayda bu arkadaşları biraz çıldırttık ya. O zaman demiştim ki; ‘Ben bunları 5 yılda deli edeceğim deli.’ Hani biraz delirmeye az kaldı misali, her gün bana sallayan, her gün bana hakaret eden… Ama kötü söz sahibine aittir.





Anneciğim bana hep der ki; ‘Allah, seni iyi insanlarla buluştursun.’ Aha işte benim iyi insanlarım. Dünyanın en güzel insanları. Memleketimin her insanı benim güzel insanım. Bir avuç insan kötü konuşmuş; vallahi umurumda değil. Onları Allah'a havale ediyorum. Kadir Gecesi bile onlar için dua ettim, Allah onlara akıl versin diye” şeklinde konuştu.





“BİR KİŞİNİN GÖRDÜĞÜ DEĞİL, 85 MİLYON İNSANIN GÖRDÜĞÜ APOLET DEĞERLİDİR”



“Görevini iyi yapana laf yetiştiren bir sürü iktidar mensubu var” diyen İmamoğlu, “Her gün sabah kalkıyorum, acaba bugün Ekrem İmamoğlu'na ne diyecekler? Bazen diyorum ‘Allah'ım bu kimin aklına gelir?’ Vallahi onların aklına gelir. Şaşırıyorum. Çok yaratıcı insanlar. Bir de -aramızda kalsın- kıskançlar. Yani birisi işini iyi yapmayıversin; en tepeden en aşağıya, sağdan soldan, Bursa'dan Balıkesir'den, İstanbul'dan, vekili, bakanı, hepsi… Niye biliyor musunuz? Kim fazla Ekrem'e hakaret ederse apolet takıyorlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir kişinin gördüğü değil, 85 milyon insanın gördüğü apolet değerlidir. Bir kişinin gördüğü apoletten hiçbir şey olmaz. Millet görecek, millet. Niye kıskanıyorlar biliyor musunuz? Biz, milletimizin aklına kıymet veriyoruz. Biz, çocukların aklına kıymet veriyoruz. Biz, gençlerin aklına kıymet veriyoruz. ‘Onlarla üreteceğiz’ diyoruz. Biz, siyasi görüşüne bakmaksızın herkese eşit davranıyoruz” şeklinde konuştu.





“İSTANBUL'A ZIMBA GİBİ DÖNÜYORUM”



“Ben size mahcup olmamayı şöyle tarifliyorum” diyen İmamoğlu, “İstanbul'da yaşayan insanların hakkını yedirmedim. Hiç kimsenin hakkını yedirmedim. Allah şahit ki, bu kardeşiniz, bu evladınız, bu hemşehriniz kimsenin de hakkını yemez. Hak, hukuk ve adalet kavramı, bizim prensibimizdir. Hem insani hem vicdani hem inanç prensibimizdir hem de hepimizin birlikte yaşama unsurudur” dedi. İnsanların vatandaşına hapsi değil, özgürlüğü, aklı, bilimi gösteren yöneticilere ihtiyacı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bunu başaracağız. İstanbul'da bir kez başardık. Dediler ki; ‘Yanlış yaptınız.’ Öyle mi? Kartmerli ikinciyi kazandık, ikinciyi. Bu vatandaşa yanlış yapmayacaksın. Yanlışı yaparsan vatandaş sana doğruyu gösterir. Hiç acımaz. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bir yıl sonra, birilerine hep birlikte doğruyu göstereceğiz” şeklinde konuştu.





Rize ziyareti için CHP ve İYİ Parti il başkanlarına 2 yıl önce söz verdiğini aktaran İmamoğlu, “Onun için buradayım. Ama iyi ki gelmişim. Size bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'a zımba gibi dönüyorum, zımba gibi dönüyorum. İstanbul'da daha çok çalışacağım. 7/24 çalışacağım. İnşallah hep gurur duyacağınız bir hemşehriniz olacağım” dedi.





“KARARLI BİR BİÇİMDE YOL YÜRÜYECEĞİZ”

6 parti lideri tarafından kurulan ortak masanın önemine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:





"Memleketin tekrar özgürleşmesi için bir ittifak masası kuruldu. Ben de o ittifak masasının, altı liderin ortaya koyduğu düşüncenin en güçlü neferi olacağıma söz veriyorum. Bir 6’lı masa kuruluyor ve Türkiye’nin demokrasi geleceği tartışılıyor. Yani tek kişinin aklı değil, milletin aklı, felsefesi üzerine bir sistem kurulmak isteniyor. Artık ülkemizde devletimizin topluma verdiği his çoğu zaman korku, umutsuzluk. Milletçe başarmalıyız. Her birey, her vatandaş, ‘Ben ne yapmalıyım’ sorusunu kendine sormalı. Biz, birlikte başarmalıyız. Bakın karşımızda bir rakip yok. Bizim karşımızda rakip yok. Bizim karşımızdaki rakip, ancak milletin kendisi olur. Çok net. Dolayısıyla kararlı bir biçimde yol yürüyeceğiz. Hep birlikte bu ülkenin demokrasiyle taçlanması için yol yürüyeceğiz. Ve biz bu yolculuğun ucunda, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının hemen başında bunu halletmeliyiz. Halledeceğiz milletçe. Bu seçimi birilerine karşı da kazanmayacağız. Bu seçimi, bugünkü iktidar partisine oyun verenler için de kazanacağız. Çünkü onlara güzel bir yaşam hediye edeceğiz. Biz vatanperver, milletini sevenler olarak bunu başarmak zorundayız. Bunu başaracağız. Hiçbir engelimiz yok.