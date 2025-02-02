Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'sandık' cevabı: 'Hodri meydan, hemen seçim!' /02 Şubat 2025 21:51

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'sandık' cevabı: 'Hodri meydan, hemen seçim!'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X paylaşımına alıntı yaparak, "Millet büyüktür, hodri meydan, hemen seçim!" çağrısında bulundu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın bu konuşmasını sosyal medya hesabından alıntılayarak sandık çağrısı yaptı.

İmamoğlu, "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! HODRİ MEYDAN, HEMEN SEÇİM" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partililerine yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır. Bunun için AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerimizin her birinin gönlünü kazanmak, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceğiz.

Küresel ve bölgesel etkinliğimizi artırırken bir yandan da insanımızın bizar olduğu hepimizin malumu sorunların çözümünü hızlandıracağız. Buna paralel olarak yapacağımız, güçlü bir vizyonu, kapsamlı bir programı, iddialı projeleri içeren iyi bir hazırlıkla milletimizin karşısına çıkacağız.

Böylece eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını çok daha yükseğe taşıyacağız.  Niyet hayır, akıbet hayır diyerek yeni dönemimizin ve yürüteceğimiz bilinçli, planlı, programlı, kuşatıcı, hasbi, harbi çalışmaların şimdiden hayırlara tebdil olmasını diliyorum."
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