İmamoğlu'ndan flaş 'asgari ücret' tepkisi: 'Millet o koltuğu altından alır!'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımlarında sona yaklaşılan Maltepe Fındıklı Mahallesi Çocuk Etkinlik Merkezi ve Çınar Mahallesi Sosyal Merkez inşaatlarında incelemelerde bulundu.





İmamoğlu, emekçilerle anı fotoğrafları çektirdikten sonra, iktidar tarafından net 22 bin 104 lira olarak açıklanan ve 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.





"KİMSE MİLLETİMİZİ ALDATMASIN"

İktidarı, “İnsanları aldatıp, cebindeki parayı pul eden bir süreci bize yaşattılar” sözleriyle eleştiren İmamoğlu, “Kimse kendisini güller bahçesindeymiş gibi anlatmasın. Kimse milletimizi aldatmasın” dedi.





"BELEDİYELERİ SİLKELE' DİYECEĞİNE..."

İBB’nin zorunlu olarak sosyal destek projelerini artıracağının altını çizen İmamoğlu, “Çünkü bugünkü iktidar, ülkeyi yönetmiyor. Sadece makamını koruma gayretinde. Ama bu millet, kendine ait olan o makamı çeker, o koltuğu altından alır, bir başkasına verir. Bu kadar net. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Biz, milletimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı, bolca kullandığı ‘kararnameyi’ bu konuda kullanabilir. ‘Belediyeleri silkele’ diyeceğine, bir kendilerini bir silkelesinler. Vatandaşın asgari ücretini düzenlesin o bolca kullandığı kararnameyle. Hem de desin ki, ‘6 aylığına düzenledim. 6 ay sonra bir daha düzenleyeceğim’ desin. Bu da tavsiye” diye konuştu.





“GEÇEN SENEKİ ASGARİ ÜCRET, ŞU AN MİLLETİN CEBİNDE 9 BİN LİRA”

“Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bakın; geçen sene 17 bin 2 lira, Ocak’ın 1’inde asgari ücret açıklandı ve bu sene, TÜİK verileriyle, yüzde 47 enflasyonla karşı karşıyayız. Aslında meselenin özü şu: Geçen sene 17 bin 2 lira diye açıklanan asgari ücret, aslında şu an milletin cebinde 9 bin lira. Geçen sene açıklandığı gün ile bugünkü arasındaki fark, bu kadar net. 9 bin lira alıyor vatandaşımız. Çünkü, 1 Ocak'taki asgari ücretle bugünkü arasındaki fark bu.





Yani aslında 9 bin liraya yüzde 30 zam yapan bir pozisyonda ve 22 bin lira… Meseleye bütüncül baktığınızda, şimdi düşünüyorum, 16 milyonun üzerinde emeklisi var bu ülkenin. 9 milyon civarında asgari ücretlisi var. Yine TÜİK verilerine göre, 3 milyon 200 bin civarında işsiz var. Bakın, bunlar devletin verileri. Yani ben başka sayılar ilave ederim, ama etmiyorum. Bu ne demek oluyor? Üst üste koyduğunuzda, sadece burada 27-28 milyon insan.”





“BUGÜNKÜ İKTİDAR SADECE MAKAMINI KORUMA GAYRETİNDE”

“Bakın, bunların her birisi bir maliyet. Sonra bunların işletilmesi bir maliyet. Bunları yapmasa belediye, başka konularda, daha farklı hizmetler yapardı, ekonomik sıkıntılar olmasaydı. Ama var, var. Yapmaya devam ediyoruz. Niye biz annelerin cebine kart koyma mecburiyetinde kalıyoruz? Niye kreşleri arttırmak zorunda kalıyoruz? Niye çok uygun koşullarda binlerce evladımızı yurtlarda misafir etmek zorunda kalıyoruz? Çünkü, ihtiyaç var. Çünkü bugünkü iktidar, ülkeyi yönetmiyor. Sadece makamını koruma gayretinde.





Ama bu millet, kendine ait olan o makamı çeker, o koltuğu altından alır, bir başkasına verir. Bu kadar net. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Biz milletimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı, bolca kullandığı ‘kararnameyi’ bu konuda kullanabilir. ‘Belediyeleri silkele’ diyeceğine, bir kendilerini bir silkelesinler. Vatandaşın asgari ücretini düzenlesin o bolca kullandığı kararnameyle. Hem de desin ki, ‘6 aylığına düzenledim. 6 ay sonra bir daha düzenleyeceğim’ desin. Bu da tavsiye.”