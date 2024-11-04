Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan flaş hamle: Erdoğan hariç tüm liderlerden randevu istedi /04 Kasım 2024 15:40

İmamoğlu'ndan flaş hamle: Erdoğan hariç tüm liderlerden randevu istedi

Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla gündemdeki meseleleri konuşmak üzere Meclis’te grubu bulunan tüm genel başkanlardan randevu istedi.

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Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atamasının ardından bu sabah günün erken saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne de kayyum atandı. Kayyım atandan 4 belediyede, başkanlar "terör örgütü" üyeliği soruşturması kapsamında görevden alındı.

İMAMOĞLU LİDERLERDEN RANDEVU İSTEDİ
Tepki çeken kararların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir hamle geldi.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla gündemdeki meseleleri konuşmak üzere Meclis’te grubu bulunan tüm genel başkanlardan randevu istedi.

BAHÇELİ'DEN YANIT GELMEDİ
İmamoğlu'ndan gelen randevu talebine Ahmet Davutoğlu ve Musavat Dervişoğlu olumlu cevap verdi.

Devlet Bahçeli henüz bir cevap alınmazken İmamoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebinde bulunmadığı öğrenildi.
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