Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan flaş iddia /11 Aralık 2019 21:12

İmamoğlu'ndan flaş iddia

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,AKP döneminde Kanal İstanbul projesi kapsamında çıkarılan hafriyatla Marmara’da üç ada oluşturulup üzerine villalar konulmasının planlandığını, bunların uluslararası konut fuarlarında tanıtıldığını açıkladı.

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Tersane-i Amire’nin 564’üncü kuruluş yıldönümünde Haliç Tersanesi’nde, Şehir Hatları A. Ş Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Deniz Çalıştayı’nda konuşan İmamoğlu şunları söyledi: “Beni bir kişi ikna edemez kardeşim. Beni bilim ve akıl ikna edecek… Önce o neydi biliyor musunuz? Marmara’da üç ada projesiydi. Oradan çıkarılan hafriyatla Bakırköy’ün, Avcılar’ın Büyükçekmece’nin önüne üç tane ada kurulacak. Daha ilerisini söyleyeyim mi? BİMTAŞ şirketimizde var. Projeler çalışılmış, o adaların üzerine villalar konulmuş, o villalarla yapılan projeler getirilmiş Avrupa’daki konut fuarlarında ve uluslararası konut fuarlarında tanıtılmış. Neymiş? 2-3 milyon dolara da o adalarda villa satacağız… Tamam bunu adamın birisi Dubai’de yapmış olabilir. Çöl, çöl! Yapabilir. Burası Allah’ın bir lütfu. Buna dokunmayın, dokundurmayız. bu bir siyasi mesele değildir. Bu birisi istedi diye, yapılacak bir mesele değildir. Birisi istemedi diye de yapılmayacak bir mesele değildir.”

Ocak 2020’de Kanal İstanbul Çalıştayı yapılacak

Kanal İstanbul’un verimliliğini, gerekliliğini İstanbulluların dolu dolu tartışması gerektiğinin altını çizen İBB başkanı şöyle devam etti: “Projenin ne tartışıldığını ne de kamuya açık konuşulduğunu gördüm. Bakın bu dayatmadır. Ben bir iş insanıyım, tahminlerim kuvvetlidir. 75 milyar olduğunu düşünmüyorum, çok daha fazladır bu yatırımlar. Ocak ayının ilk haftasında Kanal İstanbul Çalıştayı yapacağız.”
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