İmamoğlu'ndan gazeteciler Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel’in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.





İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.





"UYDURUK GEREKÇELERLE GAZETECİLERE SALDIRIYORSUNUZ"

Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz.





Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"