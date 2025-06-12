Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Gaziosmanpaşa açıklaması: Utanç verici görüntüleri asla unutmayın /12 Haziran 2025 20:35

İmamoğlu'ndan Gaziosmanpaşa açıklaması: Utanç verici görüntüleri asla unutmayın

AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla Belediye Başkanvekili olarak seçilen AKP'li Eray Karadeniz'in "seçim zaferi" gibi davranmasını eleştiren İmamoğlu, "Bu görüntüden AK Parti’ye oy ve emek verenler, emek nedir bilenler de utanç duymuştur. Aziz ve asil milletimizin hiçbir ferdi bu durumu asla kabullenmez" dedi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından belediyenin meclis kararıyla AKP'ye geçmesine ilişkin açıklama yaptı.

AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla Belediye Başkanvekili olarak seçilen AKP'li Eray Karadeniz'in "seçim zaferi" gibi davranmasını eleştiren İmamoğlu, "Bu görüntüden AK Parti’ye oy ve emek verenler, emek nedir bilenler de utanç duymuştur. Aziz ve asil milletimizin hiçbir ferdi bu durumu asla kabullenmez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yayımlanan Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Aziz milletim “O yüzdeki ifadeyi” asla unutmayın.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisinde yapılan Başkanvekilliği seçiminde yaşanan utanç verici görüntüleri asla unutmayın.

Seçilmişin elinden hile hurdayla alınan Başkanlığı hiç utanmadan kutlarken, sırıtarak siyasi başarı elde ettiğini düşünen zihniyeti asla unutmayın.

Bu görüntüden AK Parti’ye oy ve emek verenler, emek nedir bilenler de utanç duymuştur. Aziz ve asil milletimizin hiçbir ferdi bu durumu asla kabullenmez.

Bu görüntü; kula kulluk ederek, emek vermeden, hukuksuzca kazanmaya alışmış insanların vahşi görüntüsüdür. Mevcut sistem demokrasiyi çürüttüğü gibi hak ve helal duygusunu da yok etmiştir.

YAZIKLAR OLSUN!

- Sizi AK Parti’yi kuran ve yıllarca sırtında taşıyan insanlara,
- Sizi Gaziosmanpaşa halkına,
- Sizi 16 milyon İstanbulluya,
- Sizi 86 milyon vatandaşımıza,
-Sizi milletin vicdanına, ahlakına ve adalet duygusuna şikayet ediyorum."
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