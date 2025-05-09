Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan gençlere çağrı: Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz /09 Mayıs 2025 20:51

İmamoğlu'ndan gençlere çağrı: Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz

Sosyal medya hesabı engellenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı paylaşımda gençlere seslendi. Gençlerin Türkiye'nin geleceğinde kilit rol oynayacağını vurgulayan İmamoğlu, "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadesini kullandı.

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Sosyal medya platformu X'teki ana hesabı erişime engellenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yeni açılan hesabı 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden üzerinden gençlere çağrıda bulundu.

"Sevgili gençler, tüm arkadaşlarınızla paylaşın" diyerek gençlere seslenen İmamoğlu, "Yasakları, adaletsizliği ve size dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Özgür ve yasaksız bir ortamda öyle güzel işler yapacağız ki tüm dünya sizi konuşacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte Türkiye’yi hak ettiği noktaya yükselteceğimiz günlerin heyecanıyla, ülkemizin geleceğini tasarlıyoruz. Sizler benim en iyi takım arkadaşlarım olacaksınız. Hep birlikte çalışacak, çözüm ve fikirler üreteceğiz. Yapay zekadan girişimcilik dünyasına, inovatif fikirlerden kültür ve sanata, ekonomiden spora kadar birçok alanda sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız.

Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz."
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