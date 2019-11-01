Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan 'gölge belediye' çıkışı /01 Kasım 2019 23:04

İmamoğlu'ndan 'gölge belediye' çıkışı

İstanbul Boğazı için İBB'den ayrı bir yönetim birimi oluşturma çabalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hazırlanan taslakla bir 'gölge belediye' çalışması yürütüldüğünü söyledi.

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Boğaziçi’ndeki imar konusuyla ilgili Bakan Kurum’un açıklamalarına yanıt veren İmamoğlu ‘İstanbul’da yıllardır Boğaz İmar Müdürlüğü var. Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum' dedi. İmamoğlu hazırlanan taslakla bir 'gölge belediye' çalışması yürütüldüğünü söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi’ndeki imar yetkisiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yaptığı “Kimsenin elinden, olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir” açıklamasına yanıt verdi.

İzmir’de CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının çalıştayının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İmamoğlu “Ortada bir tasarı sızdırılıp geri dönüşleri kamuoyundan toplama üslubu var. Bu çok yanlış. Sayın Bakan bunların doğal olduğunu, zaten olmayan yetkiyi niçin alalım demiş. İstanbul’da yıllardır Boğaz İmar Müdürlüğü var. Burada yapı aykırılıklarını tespit eden, takip eden bir birimdir. Buraya gelen başvurular anıtlar kurulundan onay alır. Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum” dedi.

Yapılmak istenenin anayasaya aykırı olduğunu belirten İmamoğlu “Bu yereldeki yetkileri merkeze taşıma çabasıdır. Sarayburnu’ndan Haliç kıyılarına kadar taşınması için bir taslak hazırlandığı konusunda da duyumlarımız var. ‘Gölge belediye’ çalışması var. Bu, 16 milyon insanın huzurunda, hazırlanan kanun tasarısını tümüyle itibarsız kılar. Tümüyle mesnetsiz kılar” dedi.

İBB Başkanı “Bu tasarıyı hazırlayan hangi akılsa, 31 Mart’ta seçimi iptal eden akılla aynıdır. Bundan vazgeçsinler” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “40 milyonun temsilcilerinin yok sayıldığı bir taslak baştan sakat olur. Bu konuda son derece dikkatli olunmalı” diye konuştu.
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