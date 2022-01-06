İmamoğlu'ndan 'hakkında iddianame hazırlandığı' iddiasına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, “Bizi her zaman teftiş etsinler, denetlesinler. Yeter ki herkes görevini saygın, kamu ahlakı düzeni içerisinde yapsın. Bizim kapımız ardına kadar açık” diye konuştu.
İmamoğlu ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un “Türkiye Belediyeler Birliği kaynaklarının neredeyse tamamı Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta. Encümen üyelerimiz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere birlik yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaktır. CHP'nin hiçbir belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak, bu adaletsizliği protesto edecektir” açıklamasıyla ilgili de konuştu.
“Belediyeler Birliği, tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor. Yani Belediyeler Birliği İstanbul’a, Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor. Yüzde 50 bütçesini sağlayan Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, yüzde 3-5 oranında bile katkı sunmadan, yani başındaki belediye başkanı kendi iline sağladığı faydaların listesini çıkarsın yayınlasın. Sadece onu söyleyeyim. Utanç verici.
Daha ileri gideyim. Sayın başkanı ben Gaziantep’te ziyaret ettim. İBB, Belediyeler Birliği'nin en üst seviyede bütçesini sağlayan belediyedir. İstanbul’a gelip muhtelif bazı ilçelerde görüntü vereceğine önce gelsin, Belediyeler Birliği Başkanı olarak cesaretle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ziyaret etsin.
Bu Türkiye’deki yerel yönetimin ne kadar tahakküm altında olduğunun bir göstergesidir. Kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler Birliği konusunda CHP'nin attığı adım değerlidir, tarihidir ve çok kötü işler yapıyorlar, utanç verici bir dönem.”
'İDDİANAME' AÇIKLAMASI
İBB'ye yönelik başlatılan 'terör' soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandığını iddia etmişti. Özdağ, "İBB ile ilgili iddianame yazıldığını tahmin ediyorum, kulağıma da duyumlar geliyor. Oraya kayyum atanmayacak zaten, İBB meclis üyeleri arasında seçim yapılacak" demişti.
İddiayı, "İddianme iddiası" diyerek espri olarak nitelendiren İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bizim bu esprileri hergün görüyoruz yaşıyoruz. Devletin her kademesindeki insanları, müfettişleri, valileri, vali yardımcılarını; adına kim derseniz deyin, bakanları. Herkes görevini layıkıyla yapsın, biz de layıkıyla yapalım.
Bizi soruşturmaya, daha doğrusu incelemeye gelmişlerdir. Başımızın üstünde yerleri var. Müfettişler bizi her zaman teftiş etsinler, denetlesinler, incelesinler. Zaten incelemeliler aynı zamanda, bizim de bunda hiçbir sıkıntımız yok. Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz.
Yeter ki herkes görevini saygın, kamu ahlakı düzeni içerisinde yapsın. Bizim kapımız ardına kadar açık. Yazışmalar yapıyoruz, yazışmalar gönderiyoruz, bize geliyor onlara cevap veriyoruz... Bizim yazdığımız yazıların ciddiyetinde yazıları diğer kurumlardan da bekliyoruz. Şu anda bizim gündemimiz bu."