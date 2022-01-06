İmamoğlu'ndan 'hakkında iddianame hazırlandığı' iddiasına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, “Bizi her zaman teftiş etsinler, denetlesinler. Yeter ki herkes görevini saygın, kamu ahlakı düzeni içerisinde yapsın. Bizim kapımız ardına kadar açık” diye konuştu.





İmamoğlu ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un “Türkiye Belediyeler Birliği kaynaklarının neredeyse tamamı Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta. Encümen üyelerimiz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere birlik yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaktır. CHP'nin hiçbir belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak, bu adaletsizliği protesto edecektir” açıklamasıyla ilgili de konuştu.



