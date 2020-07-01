İmamoğlu'ndan Halk TV ve TELE1 açıklaması

RTÜK'ün Halk TV ve TELE 1'e program durdurma kararı yerine 5 gün yayın durdurma cezası vermesine bir tepki de İmamoğlu'ndan geldi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sosyal medyayı kapatma'ya ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi.





Yasaklamalara, "Baskı ortamı ülkenin nefesini kesmektedir" sözleriyel tepki gösteren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:





"Halk TV ve TELE 1 ekranlarının karartılması, sosyal medya mecralarının kapatılmak istenmesi asla kabul edilemez. Türkiye’nin güvene ihtiyacı varken, baskı ortamı ülkenin nefesini kesmektedir. Demokrasi ve fikir özgürlüğüne sahip olmayan bir ülke hiç bir alanda zenginleşemez."







