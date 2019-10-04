İmamoğlu'ndan 'Hamidiye' açıklaması: Gülüyorum...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hayvan Aşılama ve Tedavi ünitesinde incelemelerinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Hava Yolları Yer Hizmetleri’nin İBB’nin su markası Hamidiye ile anlaşmanın sonlandırmasına ilişkin İmamoğlu, “Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum” dedi.





“Anlaşmanın sonladırılmasıyla ilgili THY sizinle irtibata geçti mi?” sorusuna İmamoğlu, “Benimle niye irtibata geçsin ki. Gülüyorum bu hallerine Sebebini kendileri açıklasın bu benim işim değil. Ben her gün hamidiye su içiyorum, çok iyi geliyor bana. Daha önce de içiyorum. Bu işlere takılan beyinlere ben üzülüyorum. Kime yaranıyorlar bunu yaparak anlamış değilim” cevabını verdi.