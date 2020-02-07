İmamoğlu'ndan İBB zammı sonrası ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana’da gerçekleştirilen 11 büyükşehir belediyesinin başkanlarının buluştuğu etkinlikte açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da toplu taşımaya gelen yüzde 35’lik zammın ardından ilk kez konuştu. Başkan İmamoğlu, hiçbir belediyenin zam yapmak istemediğini ifade ederek, “Şuan ki Türkiye şartlarında vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır” dedi.







İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuya dair açıklamasının tamamı şu şekilde:Yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaklaşık iki yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul’daki bu zam, şuan ki Türkiye şartlarında vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünkü Türkiye koşullarında bu mümkün değildir.