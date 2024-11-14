Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni 'soruşturma' açıklaması: 'Vız gelir tırıs gider' /14 Kasım 2024 11:51

İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni 'soruşturma' açıklaması: 'Vız gelir tırıs gider'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konserlerdeki ödeme iddialarına ilişkin başlatılan inceleme sonrası ilk yanıt geldi. "Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil" diyen İmamoğlu "Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. İstanbul Kariyer Fuarı açılış töreninde konuşuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil. Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider.

"EĞER EŞİTSE GÖREVİ BIRAKACAĞIM"
Teftiş edilmekten onur duyarım, denetleyin bizi. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerinizi ne kadar denetlediniz? Yıllara göre bu verileri açıklayın, eğer eşitse görevi bırakacağım.

Biliyorum neye kızdıklarını, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor. Bizim gibi mutlu olmuyorlar. Bu operasyon keşke bir denetleme olsa, ama bu medya üzerinden, yargı üzerinden yapılıyor. Bu literatüre geçmiştir ve inşallah bir daha ülke gündemine gelmeyecek şekilde yaşanan bir yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir.

"BÖYLE AYIRMACILIK, KAYIRMACILIK NASIL OLUR?"
Bu sözde yolsuzluğu ortaya çıkarmaya çalışan hükümetin itibarına bakalım bir de. Böyle ayırmacılık, kayırmacılık nasıl olur? Böyle yönetim olur mu? İnsanını yaşat ki devlet yaşasın. Yenidoğan bebeğe onun çalıştığı sürece hayatını kazanabileceği bilincini ver. Öyle "ey" diyerek güçlü olunmaz. Devlet güçlü kuvvetlidir ama bunu vatandaşına göstermez. Oy vermeyene "bertaraf" demez."
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