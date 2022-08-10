İmamoğlu'ndan 'iki kez zam' açıklaması

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çalışanlarımızın bir bölümü 2. ücret artışlarını Temmuz itibariyle, bir bölümü de Eylül’de alacak." ifadelerini kullandı.







İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:







İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerimizde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldık. Çalışanlarımızın bir bölümü 2. ücret artışlarını Temmuz itibariyle, bir bölümü de Eylül’de alacak. Sendikalarımızla el sıkışarak atacağımız bu adımımız hayırlı olsun.









