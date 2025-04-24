Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan iktidara '19 Mart' tepkisi: Maddi kayıp 1 milyon konut! /24 Nisan 2025 01:39

İmamoğlu'ndan iktidara '19 Mart' tepkisi: Maddi kayıp 1 milyon konut!

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasına ilişkin paylaştığı mesajında yaşanan maddi kayıplara dikkat çekti. O tarihten bu yana trilyonlarca lira maliyet olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Bu bütçeyle yaklaşık 1 milyon konut üretebilirdik" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yaşanan maddi kayıplara dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, iktidara sert sözlerle yüklendi.

İmamoğlu, İBB soruşturmasının ekonomik anlamda büyük zararlara yol açtığını belirterek, "Bu kadar büyük bir bütçe ile yaklaşık 1 milyon yapıyı yenileyebilir ya da aynı miktarda güvenli konut üretebilirdik" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun tam açıklaması şu şekilde:

"19 Mart sabahı millet iradesine yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu.

Bu kadar büyük bir bütçe ile yaklaşık 1 milyon yapıyı yenileyebilir ya da en az aynı miktarda güvenli konut üretebilirdik.

Siyasi kumpas sonucu yaşanan dalgalanma maalesef zamanla ekonominin temellerine daha da nüfuz edecek.

Büyüme yavaşlayacak, enflasyon yüksek kalacak, kıt kanaat geçinmeye çalışan insanların yaşam şartları daha da ağırlaşacak.

Büyük bedeller ödeyerek 2 yılda biriktirdiğimiz döviz rezervlerini 3 günde sattılar. Yüksek faizle peşinde koştukları sıcak parayı bile kaçırdılar. Yarattıkları kaosu durdurmak için daha fazla faiz verdiler. Üreticiyi yüksek kredi faizleriyle adeta boğdular. Devletimizin ve milletimizin borçlarını döviz artışları ile daha da artırdılar.

Bir an için ülkemizin acil ihtiyaçlarını düşünün. Fakir fukarayı, emekliyi, çiftçiyi, işçiyi, memuru, küçük esnafı, gençlerimizi düşünün. Bir hiç uğruna yaktıkları bu parayla bu güzel insanlar için neler yapılabilirdi bir hayal edin.

Bu aziz millet; koltuk hırsı uğruna önüne geleni yakıp yıkan, milletin ekmeğine göz diken, deprem riski için kullanılması gereken kaynakları kumpaslara feda eden bu kifayetsizlere daha ne kadar tahammül gösterecek?"
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