Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan iktidara sert tepki: Neymiş bu Kanal İstanbul sevdanız, nasıl bir 'aşk' bu? /26 Nisan 2025 20:26

İmamoğlu'ndan iktidara sert tepki: Neymiş bu Kanal İstanbul sevdanız, nasıl bir 'aşk' bu?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara "Neymiş bu Kanal İstanbul sevdanız, nasıl bir “aşk” bu?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında paylaşım iktidarın 'Kanal İstanbul' projesine tepki gösterdi. İmamoğlu paylaşımında "Neymiş bu Kanal İstanbul sevdanız, nasıl bir “aşk” bu? Bu ihanet için gözünüz nasıl kararmış? Kimlere, ne vaat ettiniz?" ifadelerini kullanarak iktidarın son dönem harcamalarına dikkat çekti

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Neymiş bu Kanal İstanbul sevdanız, nasıl bir “aşk” bu?

- Bu ihanet için gözünüz nasıl  kararmış?

- Kimlere, ne vaat ettiniz?

- Depremle ilgili sadece aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum;

- Deprem fonunda buharlaştırdığınız kaynak tam 42 milyar dolar!

- İstanbul’da 2004-2019 yılları arası 15 yılda 130 projede kamu alanlarından ve imar hareketliliğinden yarattığınız rant tam 85 milyar dolar!

- İstanbul’a ihanet olduğunu herkesin bildiği “çılgın projeniz” Kanal İstanbul’un tahmini maliyeti tam 100 milyar dolar!

- 19 Mart sabahı milletin iradesine karşı emrinle gerçekleşen darbe girişiminin ülke bütçesine maliyeti tam 50 milyar dolar!

- Sadece yukarıda saydığım dört kalemde millete ve devlete 277 milyar dolar zarar yüklediniz!

- Bu kaynak İstanbul dahil bütün ülkeyi ihya eder, depreme dayanıklı hale getirir ve bütün ülkemizi düze çıkarırdı.

- Gözü dönmüş hırsınızı ve ihtirasınızı önce yüce Allah’a sonra da milletimize havale ediyorum.

- Aziz milletim, bu çarpık düzenden acilen kurtulmalıyız. Sizlere güveniyorum.

- Milletimiz büyüktür!
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