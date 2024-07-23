Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan iktidara 'sokak hayvanları' çağrısı: Bu yanlıştan dönün /23 Temmuz 2024 15:34

İmamoğlu'ndan iktidara 'sokak hayvanları' çağrısı: Bu yanlıştan dönün

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokak hayvanlarına ilişkin yasa düzenlemesine ilişkin, "O masada biz yokuz. Belediyeler yok, ilçe belediyeleri yok, sivil toplum kuruluşları yok... Ondan sonra demokrasi, özgürlük lafları edeceksiniz" dedi. İktidara çağrıda bulunan İmamoğlu, "Bu yanlıştan dönün. Oturalım, konuşalım, bunun yöntemi var" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı Kurban Bağışı Konserve Dağıtımı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meclis Komisyonu'ndaki sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi görüşmelerine ilişkin bir soruya yanıt veren İmamoğlu, "Hayvan hakları ile ilgili Meclis'teki süreçleri takip ediyoruz, oluşturduğumuz raporları paylaşıyoruz. Ne yazık ki bu süreç, belediyelerle ilgili anormal bir yük ve çok üst seviyede sorumluluk yükleyen maddelere sahipken hiçbir belediye ile hiçbir konuda Türkiye Belediyeler Birliği de dahil bir irtibat kurulmadan bu sürecin geliştirilmesinin asla ve asla kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"MASADA BİZ YOKUZ"

"İçeriğine girmiyorum. Komisyondan önce bu, işi bilenlerin işi... Bu işi uygulayacak olan belediyelerin işi" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "O masada biz yokuz. Belediyeler yok, ilçe belediyeleri yok, sivil toplum kuruluşları yok... Ondan sonra demokrasi, özgürlük lafları edeceksiniz. Benim acilen uyarım, önerim AK Parti'nin o masalarında oturan arkadaşlara; böyle bir çözüm arayışı içinde olurlarsa Türkiye'nin bütün belediyelerini zor duruma sokarlar. Bunun A partisi, B partisi, CHP'lisi yok. Oturalım, konuşalım, toplumsal vicdanı önümüze koyalım, süreç yönetimini önümüze koyalım, bütçe yönetimini önümüze koyalım ve bütüncül düşünelim."

İKTİDARA ÇAĞRI

İktidara çağrıda bulunan İmamoğlu, "Yapılan her kanun adımını yanlış yaparsanız, bir düğmeyi yanlış iliklerseniz devam eder gider. Meselenin özü budur; yapmayın bunu milletimize, kurumlarımıza... Bu yanlıştan dönün. Oturalım, konuşalım, bunun yöntemi var" ifadelerini kullandı.

"İHALELER ÇOK ŞEFFAF İLERLEMİYOR"

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi ile ilgili de değerlendirmesi sorulan İmamoğlu, "Süreci takip ediyoruz, şu anda net bir bilgiye sahip değiliz. Bir ihale var. İhalenin süreci, dosyası gibi şeyler çok şeffaf ilerlemiyor. Kim aldı, kim almadıdan ziyade bu nasıl ihaleye çıktı, içerik ne, bunları inceleyeceğiz" diye konuştu.
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