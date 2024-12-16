İmamoğlu'ndan iktidarın 'SGK' kıskacına tepki! 'Sırf kaybettiler diye üzerimize çullanıyorlar'





'BELEDİYENİN KASASINA GÖZ DİKEN CEBİNİZE DE DİKER'

Geçtiğimiz aylarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği "CHP'li belediyeler Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarını ödemiyor" iddiasının ardından yine Erdoğan'dan gelen "Belediyeleri silkeleyin" ifadesi tepki çekti. Bu sözler sonrası CHP'li Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir ve Şişli Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandığı ve hesaplara bloke konulduğu iddiası ise bugün gündeme geldi.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi iddiaları doğrularken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın CHP'li belediyelere SGK borçları üzerinden baskı yapmasına tepki gösterdi.Çerkezköy Belediyesi Kent Lokantası açılışında konuşan İmamoğlu, bugün CHP'li belediyelere haciz hamlesinin ardından yaptığı açıklamada "Gel de bir silkele bakalım! Belediyelerin 96 milyar liralık borcu var, SGK'nın toplam alacağı borcun sadece yüzde 2'si ya hu. Sırf belediyeleri kaybetti diye üzerimize çullanıyor. Böyle yapmaya devam edin, daha ne kadar fark yiyeceksiniz sandıkta. Siz milletin parasını bir avuca dağıtmak istiyorsunuz. Biz milletin parasını millete dağıtmaya devam edeceğiz. Bugün belediyenin kasasına göz diken yarın sizin cebinize de göz diker" dedi.